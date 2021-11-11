Полет российских дальних бомбардировщиков показали на видео

Полет российских дальних ракетоносцев-бомбардировщиков показали на видео. Минобороны России опубликовало запись полета двух самолетов над Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство обороны России опубликовало запись полета двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты запечатлели во время патрулирования над территорией Белоруссии. Видео также демонстрирует взлет и посадку самолетов. Съемку полета вели из кабины пилотов и на земле.

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Полеты бомбардировщиков прошли в рамках отработки взаимодействия с наземными пунктами управления. Также самолеты приняли участие в проверке действий расчетов единой системы противовоздушной обороны Союзного государства.

В сентябре источник Defence Blog сообщил, что в рамках учений «Запад-2021» российские пилоты отработали возможность нанесения ядерного удара по войскам НАТО. Источник издания предположил, что бомбардировщики Ту-22М3 моделировали нападение на структуру американского командования на территории Польши.

В августе в США рассказали о преимуществах бомбардировщика B-52H над российскими самолетами. По мнению авторов The Drive, американский самолет превосходит Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 по количеству применяемых боеприпасов.