Украина назвала «только публикацией» сообщение о переброске британских бойцов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «только публикацией» сообщение газеты Mirror о возможной переброске Великобританией 600 бойцов из-за угрозы вторжения России. Об этом он заявил на брифинге, передает РИА Новости.

«Что касается публикации Mirror, то пока это только публикация», — сказал глава МИД Украины, комментируя статью.

14 ноября стало известно о готовности британских властей направить на Украину отряд из бойцов Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), Полка специальной разведки, медиков, инженеров, связистов, а также около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады. По данным Mirror, все спецназовцы уже предупреждены о том, что могут быть переброшены в самое ближайшее время, а их оборудование упаковано.

Как отметил источник издания, подобную подготовку силы спецназначения развернули после того, как высокопоставленные лица оборонного ведомства страны и глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявили правительству о том, что Россия представляет «явную и реальную» опасность для Украины и Запада.

