Путин заявил о летающих в 20 километрах от России бомбардировщиках НАТО

Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ России. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, это выходит за красную линию. «Западные учения в Черном море и полеты их бомбардировщиков в 20 километрах от границы России выходят за грань», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что надо добиваться, чтобы России были предоставлены гарантии безопасности со стороны Запада.

В понедельник, 15 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны стремятся к обострению обстановки в регионе, о чем свидетельствуют маневры США и НАТО в Черном море. По его словам, он обсудил этот вопрос с Путиным.

Ранее сообщалось, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после того, как завершил учения с партнерами по НАТО. В учениях у берегов Румынии участвовали корабли ВМС США, Турции, Румынии и Украины. Как пояснил глава Пентагона Ллойд Остин, такие меры — часть интегрированной стратегии сдерживания России.