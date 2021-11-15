Лукашенко и Путин обсудили «мерзопакостных натовцев» в Черном море

Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию с кораблями США и НАТО в Черном море

Западные страны стремятся к обострению обстановки в регионе, о чем свидетельствуют маневры США и НАТО в Черном море. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта основного закона.

Политик отметил, что обсудил данный вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. «Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения», — подчеркнул Лукашенко.

15 ноября флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после того, как завершил учения с партнерами по НАТО. В учениях у берегов Румынии участвовали корабли ВМС США, Турции, Румынии и Украины. Как пояснил глава Пентагона Ллойд Остин, такие меры — часть интегрированной стратегии сдерживания России.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Лукашенко в отвлечении внимания от действий России на границе с Украиной с помощью миграционного кризиса. Такое мнение он выразил в беседе с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Кроме того, госсекретарь выразил благодарность Польше за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».