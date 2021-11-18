Путин заявил о попытках Запада вбить клин между Россией и Китаем

Президент России Владимир Путин отметил, что двусторонние отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю и «носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства». Его слова приводит ТАСС.

«Можно сказать, они считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке», — подчеркнул Путин на расширенной коллегии Министерства иностранных дел РФ.

При этом, как заявил российский лидер, это не всем нравится. «Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином», — считает президент.

Путин отметил, что Россия и Китай это видят и будут реагировать на такие попытки расширением партнерства в разных сферах и координацией шагов на международной арене.

