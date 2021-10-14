Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC оценил отношения со своим коллегой, председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Перевод диалога разместили на сайте Кремля.

Путин высказался о дружбе с Си Цзиньпином, подчеркнув, что они работают вместе много лет и добиваются хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики. Российский лидер назвал своего коллегу другом.

«Я считаю, что это идет на пользу как народу Китая, так и народу России и балансирует, создаёт определенную устойчивость в международных делах», — отметил он.

Российский лидер также оценил влияние союза Австралии, США и Великобритании (AUKUS) на геополитическую обстановку в мире. По его мнению, подобные блоки подрывают региональную стабильность.

«На мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но "дружить против кого-то" — это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», — объяснил он.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что ситуация не станет развиваться «по какому-то непредсказуемому сценарию» и не вызовет «каких-то дополнительных напряжений» в регионе.

В том же интервью Путин высказался о возможном преемнике. Он заявил, что Конституция России позволяет ему баллотироваться на новый срок, однако на данный момент он не принял окончательное решение.