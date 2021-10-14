Президент России Владимир Путин высказался о возможном преемнике. Он подчеркнул, что Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок, однако решение пока не принято, передает РИА Новости.

«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — подчеркнул глава государства, по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин отвечая на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Путин добавил, что до следующих выборов достаточно много времени, а подобные разговоры дестабилизируют ситуацию в стране.

Ранее президент России заявил, что рассуждения о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Оппозиция в стране жива и имеет возможность критиковать власть так, как невозможно в некоторых странах, указал он.