Путин посоветовал оставить переживания о смерти демократии в России

Путин заявил, что утверждения о смерти демократии в России сильно преувеличены

Президент Владимир Путин заявил, что утверждения о смерти демократии в России сильно преувеличены. Он также добавил, что не помнит, чтобы когда-либо говорил о неготовности страны к народовластию, сообщает ТАСС в среду, 13 октября.

«Просто демократия понимается по-разному», — уточнил он, напомнив, что в западных странах регулярно происходят случаи силового разгона демонстраций с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа.

Также Путин заявил, что оппозиция в России жива, и ей позволено критиковать власть так, как невозможно в некоторых странах.