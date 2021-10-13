Путин ответил на вопрос о смерти оппозиции в России

Путин заявил, что оппозиция в России жива и критикует власть так, как нельзя в ряде стран

Рассуждения о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Оппозиция в стране жива и имеет возможность критиковать власть так, как невозможно в некоторых странах, заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС в среду, 13 октября.

Он также добавил, что силовые разгоны акций протеста в странах Западной Европы и США, которые регулярно обвиняют Россию в попрании основ народовластия, едва ли можно считать демократическими.

Ранее, комментируя итоги прошедших в сентябре парламентских выборов, Путин заявил, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии демократии в России.