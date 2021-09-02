Немцы оценили слова Путина о навязывании демократии

Читатели немецкого издания Der Spiegel оценили и согласились со словами президента России Владимира Путина о том, что демократию нельзя навязывать в других странах, игнорируя их традиции.

Материал был посвящен тому, что Папа Римский Франциск напомнил о мудрых словах канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу ситуации в Афганистане, однако ошибся, поскольку фраза принадлежала российскому лидеру и была сказана в ходе встречи в Кремле.

«Необходимо положить конец безответственной политике внешнего вмешательства и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народов», — процитировал слова понтифик.

Читатели в комментариях к публикации согласились с мнением российского президента. «Истина остается правдой, кто бы ее ни высказал. Даже если многим это не нравится, Путин здесь на 100 процентов», — указал пользователь Bernd.

«Часто стоит послушать, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор», — добавил Korbinian. «Путин прав. Пожалуйста, не вмешивайтесь и дайте им самим решать свою судьбу», — написал Auveia. Papazaca выразил уверенность, что автор слов не важен, если они правильные.

«Теперь, когда автор цитат прояснен, ретроспективно будет сложно изобразить это как "плохие слова из Кремля". Любопытно», — заключил комментатор Che_Wapptschitschi.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не допустить повторения в стране ужасов, которые происходят в Афганистане. «Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно», — сказал глава государства.

