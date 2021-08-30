Макрон заявил о невозможности навязать демократию оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 заявил, что опыт Афганистана показывает невозможность навязать демократию силой оружия извне. В качестве примера глава государства привел также события в Ираке и Ливии. Его слова приводит ТАСС.

Одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне. Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане. Необходимо понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет Эмманюэль Макрон Фото: Ameer Al Mohammedaw/ Globallookpress.com

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Макрон подчеркнул, что демократия — это проявление народной воли, способность выдвигать из своей среды руководителей и следствие длительных исторических процессов.

О признании «Талибана»

Президент Франции подчеркнул, что ведение переговоров с «Талибаном» (организация запрещена в России) не говорит о дальнейшем официальном признании движения. Он добавил, что талибы контролируют Кабул и территорию Афганистана, поэтому международное сообщество было вынуждено прибегнуть к дискуссии. Тем не менее, условия для признания были выдвинуты.

В первую очередь речь идет об уважении к гуманитарному праву и уважению достоинства человека, а том числе Макрон особо выделил женщин. Также талибам не следует взаимодействовать с террористическими группировками.

Этот диалог необходим для осуществления эвакуации. Талибы контролируют Кабул и территорию Афганистана, поэтому в оперативном плане мы должны вести дискуссии. Однако это не предрешает их признания, мы поставили им условия Эмманюэль Макрон Фото: Ismael Adnan/ Globallookpress.com

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Ранее 29 августа Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием «зоны безопасности» в столице Афганистана Кабуле. Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью установки в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Французский лидер добавил, что это позволит «продолжаться гуманитарным операциям».

Вместе с тем, Совет Безопасности ООН отметил, что в настоящее время речи об отправке миротворцев в Афганистан не идет, и выразил надежду на скорое принятие резолюции всеми членами организации.

Реакция «Талибана»

Представитель политического офиса талибов Катаре Мохаммад Сохаил Шахин отклонил предложение президента Франции о создании зоны безопасности в Кабуле, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Inter.

В этом нет необходимости. Афганистан независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или Великобритании? После 31 августа каждый афганец сможет выезжать за рубеж, если он этого пожелает. Но, как и в любой другой стране, ему необходимы будут документы — паспорт и виза Мохаммад Сохаил Шахин о создании зоны безопасности в Афганистане

Сохранение террористической угрозы

Макрон подчеркнул, что риск террористической угрозы во Франции сохраняется. Он подчеркнул, что гражданам необходимо соблюдать бдительность. Вместе с этим республика готова к отпору и сотрудничает с партнерами, испытавшими это на себе.

Нулевого риска в этой области не существует. Последние годы теракты во Франции в основном совершались отдельными лицами. Они находились под внешним влиянием, но это не было результатом заговоров, разработанных за рубежом Эмманюэль Макрон Фото: Ameer Al Mohammedaw/ Globallookpress.com

В свою очередь, американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что вероятность новых террористических атак, подобных актам 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. Он отметил, что «скоро развернется парад ужасов». По его словам, это произойдет, когда США перейдут к завершающей стадии процесса вывода войск из южноазиатской страны.

