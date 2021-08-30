Макрон заявил о невозможности навязать демократию оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 заявил, что опыт Афганистана показывает невозможность навязать демократию силой оружия извне. В качестве примера глава государства привел также события в Ираке и Ливии. Его слова приводит ТАСС.
Макрон подчеркнул, что демократия — это проявление народной воли, способность выдвигать из своей среды руководителей и следствие длительных исторических процессов.
О признании «Талибана»
Президент Франции подчеркнул, что ведение переговоров с «Талибаном» (организация запрещена в России) не говорит о дальнейшем официальном признании движения. Он добавил, что талибы контролируют Кабул и территорию Афганистана, поэтому международное сообщество было вынуждено прибегнуть к дискуссии. Тем не менее, условия для признания были выдвинуты.
В первую очередь речь идет об уважении к гуманитарному праву и уважению достоинства человека, а том числе Макрон особо выделил женщин. Также талибам не следует взаимодействовать с террористическими группировками.
Ранее 29 августа Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием «зоны безопасности» в столице Афганистана Кабуле. Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью установки в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Французский лидер добавил, что это позволит «продолжаться гуманитарным операциям».
Вместе с тем, Совет Безопасности ООН отметил, что в настоящее время речи об отправке миротворцев в Афганистан не идет, и выразил надежду на скорое принятие резолюции всеми членами организации.
Реакция «Талибана»
Представитель политического офиса талибов Катаре Мохаммад Сохаил Шахин отклонил предложение президента Франции о создании зоны безопасности в Кабуле, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Inter.
Сохранение террористической угрозы
Макрон подчеркнул, что риск террористической угрозы во Франции сохраняется. Он подчеркнул, что гражданам необходимо соблюдать бдительность. Вместе с этим республика готова к отпору и сотрудничает с партнерами, испытавшими это на себе.
В свою очередь, американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что вероятность новых террористических атак, подобных актам 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. Он отметил, что «скоро развернется парад ужасов». По его словам, это произойдет, когда США перейдут к завершающей стадии процесса вывода войск из южноазиатской страны.