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Политолог усомнился в способности США проводить грамотную внешнюю политику

The Wall Street Journal: США не способны осуществлять эффективную внешнюю политику
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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Власти Соединенных Штатов не в состоянии проводить последовательную, долговечную и грамотную внешнюю политику. Об этом политолог Уолтер Мид написал в колонке для The Wall Street Journal.

Эксперт отмечает, что, несмотря на поддержку большинством американцев вывода войск из Афганистана, реакция ключевых союзников США на данное решение оказалась гораздо менее однозначной. С точки зрения Мида, основная проблема заключается в том, что американские союзники отныне полагают, что Соединенные Штаты не способны «разрабатывать и осуществлять эффективную политику, результаты которой трудно аннулировать».

Политолог подчеркивает, что никто и не рассчитывал, что вывод западных войск пройдет гладко. Однако в то же время, никто не мог предположить, что сразу после вывода американских войск режим, создаваемый американцами на протяжении 20 лет, сразу же рухнет, а «администрация Джо Байдена начнет умолять "Талибан" (запрещенная в РФ организация) помочь ей с эвакуацией американцев». По мнению эксперта, США все чаще и чаще стали пропускать выпады со стороны России, Ирана и Китая.

Мид полагает, что для преодоления катастрофических последствий афганской кампании Байдену в ближайшее время придется сделать «все возможное для наведения порядка и расчистки образовавшихся завалов, а затем серьезно переосмыслить всю внешнюю политику». Эксперт также подчеркнул, что для блага Соединенных Штатов республиканцы должны проявить политическую сознательность и не пытаться заработать политический капитал, критикуя провалы администрации демократов.

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