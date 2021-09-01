Мир
 
Последние новости
В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»
Олимпийская чемпионка из России объяснила снятие гимнастки Байлз с Игр в Токио
В Москве суд арестовал обвиняемого в убийствах украинского неонациста Боцмана
Матвиенко высказалась о насильственной вакцинации от COVID-19
Захарова прокомментировала слежку чешских спецслужб за президентом
В сети появилось видео избиения известного российского ученого 
В Абхазии пьяный россиянин ранил ножом двух человек
Стало известно о самом дорогом подарке на свадьбу Моргенштерна
Опубликованы результаты исследований новой вакцины против ВИЧ
Пилот назвал настоящую причину крушения Ил-112В
Новости партнеров
Прослушать новость

Папа Римский прокомментировал ситуацию в Афганистане словами Путина

Папа Римский — о ситуации в Афганистане: нужно прекратить политику вмешательства извне
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию в Афганистане словами президента России Владимира Путина, но приписал их авторство канцлеру Германии Ангеле Меркель. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

По данным издания El Mundo, понтифик высказался об афганском кризисе, ссылаясь на заявления, сделанные в ходе переговоров Путина и Меркель в Москве. «Нужно прекратить безответственную политику вмешательства извне, стремление строить в других странах демократию, не учитывая традиции народов», — заявил он. Папа понадеялся, что верно перевел указанное высказывание.

Глава католической церкви практически дословно процитировал слова Путина. «Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — подчеркнул российский президент на встрече с Меркель.

Ранее Министерство иностранных дел России назвало условия для признания новой власти в Афганистане. Замглавы МИД Игорь Моргулов заявил, что для возможного признания власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) необходимо дождаться формирования правительства. По мнению дипломата, в нем должны быть представлены все политические силы, включая этнические меньшинства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Ватикане заговорили об отставке Папы Римского
Папа Римский сместил бразильского епископа из-за интимного видео
Папе Римскому адресовали конверт с тремя пулями