Папа Римский прокомментировал ситуацию в Афганистане словами Путина

Папа Римский — о ситуации в Афганистане: нужно прекратить политику вмешательства извне

Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию в Афганистане словами президента России Владимира Путина, но приписал их авторство канцлеру Германии Ангеле Меркель. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

По данным издания El Mundo, понтифик высказался об афганском кризисе, ссылаясь на заявления, сделанные в ходе переговоров Путина и Меркель в Москве. «Нужно прекратить безответственную политику вмешательства извне, стремление строить в других странах демократию, не учитывая традиции народов», — заявил он. Папа понадеялся, что верно перевел указанное высказывание.

Глава католической церкви практически дословно процитировал слова Путина. «Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — подчеркнул российский президент на встрече с Меркель.

Ранее Министерство иностранных дел России назвало условия для признания новой власти в Афганистане. Замглавы МИД Игорь Моргулов заявил, что для возможного признания власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) необходимо дождаться формирования правительства. По мнению дипломата, в нем должны быть представлены все политические силы, включая этнические меньшинства.

