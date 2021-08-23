В Ватикане заговорили об отставке Папы Римского

Папа Римский Франциск может покинуть престол из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское издание Libero.

По данным газеты, в Ватикане все чаще говорят о новом конклаве. О возможном отречении Папы заговорили после того, как ему провели операцию. Кроме того, в декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же было его предшественнику Бенедикту XIV, когда тот отрекся от престола.

4 июля 84-летнему главе католической церкви сделали плановую операцию из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli). Операция продлилась почти три часа и прошла успешно.

30 января Папе Франциску посоветовали сесть на диету. Сообщалось, что понтифику, известному своим хорошим аппетитом, придется отказаться от употребления в пищу макаронных изделий, а также мучного — хлеба, пиццы и любых сладостей, в том числе тортов и пирожных.

