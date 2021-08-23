Мир
 
Последние новости
Лукашенко обвинил Польшу в развязывании пограничного конфликта
Командир чеченского спецназа рассказал о «поджопниках» от Кадырова
Президент РПЛ назвал причину провала российских клубов в еврокубках
Прах знаменитой темнокожей танцовщицы перезахоронят в парижском Пантеоне
Российский полицейский совершил самоубийство на работе
Российские садоводы рассказали о вреде иностранных яблок
Российский онколог назвал шесть ранних признаков рака крови
В окрестностях Москвы найден радиоактивный лес
Названа замена пистолету Макарова в полиции
Самолет-амфибия упал в реку в Подмосковье 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Ватикане заговорили об отставке Папы Римского

Libero: Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: VATICAN MEDIA / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Папа Римский Франциск может покинуть престол из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское издание Libero.

По данным газеты, в Ватикане все чаще говорят о новом конклаве. О возможном отречении Папы заговорили после того, как ему провели операцию. Кроме того, в декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же было его предшественнику Бенедикту XIV, когда тот отрекся от престола.

4 июля 84-летнему главе католической церкви сделали плановую операцию из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli). Операция продлилась почти три часа и прошла успешно.

30 января Папе Франциску посоветовали сесть на диету. Сообщалось, что понтифику, известному своим хорошим аппетитом, придется отказаться от употребления в пищу макаронных изделий, а также мучного — хлеба, пиццы и любых сладостей, в том числе тортов и пирожных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Папа Римский сместил бразильского епископа из-за интимного видео
Папе Римскому адресовали конверт с тремя пулями
Стало известно о состоянии Папы Римского после операции