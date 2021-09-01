МИД России назвал условие признания новой власти в Афганистане

Для того чтобы Россия признала новые власти Афганистана, нужно дождаться формирования правительства. Такое условие назвал в разговоре с РИА Новости заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов.

«Что касается вопроса об официальном признании, то сначала надо дождаться формирования нового правительства, в котором были бы представлены все политические силы, включая этнические меньшинства, а затем определять свою позицию. Спешки тут нет», — приводит агентство слова дипломата.

Моргулов также призвал не драматизировать обстановку в Афганистане и заявил о «позитивных сигналах» со стороны «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России), в частности — об их намерениях создать коалиционное инклюзивное правительство, соблюдать права женщин и искоренить производство наркотиков.

Ранее 1 сентября стало известно, что ключевые посты в новом правительстве республики получат лидеры движения «Талибан», представители предыдущей власти не войдут в его состав.