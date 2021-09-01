Мир
 
Последние новости
В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»
Захарова прокомментировала слежку чешских спецслужб за президентом
В сети появилось видео избиения известного российского ученого 
В Абхазии пьяный россиянин ранил ножом двух человек
Стало известно о самом дорогом подарке на свадьбу Моргенштерна
Папа Римский прокомментировал ситуацию в Афганистане словами Путина
Опубликованы результаты исследований новой вакцины против ВИЧ
Пилот назвал настоящую причину крушения Ил-112В
Лавров ответил на слова Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе
Школьник поправил Путина в вопросе войн
Новости партнеров
Прослушать новость

МИД России назвал условие признания новой власти в Афганистане

МИД РФ: для признания новой афганской власти нужно дождаться формирования правительства
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Для того чтобы Россия признала новые власти Афганистана, нужно дождаться формирования правительства. Такое условие назвал в разговоре с РИА Новости заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов.

«Что касается вопроса об официальном признании, то сначала надо дождаться формирования нового правительства, в котором были бы представлены все политические силы, включая этнические меньшинства, а затем определять свою позицию. Спешки тут нет», — приводит агентство слова дипломата.

Моргулов также призвал не драматизировать обстановку в Афганистане и заявил о «позитивных сигналах» со стороны «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России), в частности — об их намерениях создать коалиционное инклюзивное правительство, соблюдать права женщин и искоренить производство наркотиков.

Ранее 1 сентября стало известно, что ключевые посты в новом правительстве республики получат лидеры движения «Талибан», представители предыдущей власти не войдут в его состав.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В новое правительство Афганистана не войдут представители прежней администрации
«Талибан» пойдет на диалог с Панджшером только под давлением мирового сообщества
Лидеры талибов получили ключевые посты в правительстве Афганистана