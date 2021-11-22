Лавров уличил националистов в попытке расколоть весь мир

Попытки расколоть общество по национальному, религиозному или языковому признаку следует предотвращать, ни одна страна не должна проявлять терпимость к пропаганде человеконенавистнических идей. С таким призывом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее». Цитату приводит РИА Новости.

Кроме того, дипломат уличил националистов, антисемитов и расистов в попытке расколоть весь мир. «В Европе и прежде всего на Украине и в странах Балтии усиливается проявление национализма, антисемитизма, русофобии. Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов», — заявил Лавров.

В связи с этим он призвал мировое сообщество реагировать на проблему раскола и противостоять «человеконенавистничеству». Министр подчеркнул, что российская дипломатия «готова к широкому сотрудничеству для поиска решения этих проблем».

При этом российскую сторону неоднократно критиковали за отсутствие ответных действий на дискриминацию русских в разных странах, в частности Казахстане. Там националисты начали проводить так называемые языковые рейды, в ходе которых активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру.

Как заявляли российские дипломаты, дискриминацию в отношении русских следует пресекать, о чем официальная Москва договорилась с Нур-Султаном. Несмотря на это, в сети до сих пор появляются сообщения об угнетении русскоговорящих.