В Кремле ответили на нагнетаемую в англосакских и украинских СМИ «истерику»

Песков назвал все упреки в том, что Россия агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин должен дать гарантии о ненападении на Украину, отметил абсолютную беспочвенность утверждений об агрессивном поведении или намерениях Москвы. Он подчеркнул, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого. «Россия — абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями», — заявил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что истерика, которая сейчас нагнетается в англосаксонских и украинских СМИ и поддерживается украинскими политикам во главе с самим Зеленским, является неприемлемой. «И мы опасаемся, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса», — резюмировал он.

Ранее Зеленский выразил беспокойство по поводу риторики Москвы в адрес Киева и НАТО и попросил Владимира Путина опровергнуть подготовку войск ко вторжению на Украину. Он также расскзаал, что на сегодняшний день ситуация на границе России и Украины не хуже, чем весной.

