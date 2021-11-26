Зеленский попросил Путина опровергнуть подготовку ко вторжению на Украину

Президент Зеленский: текущая ситуация на границе России и Украины не хуже, чем весной

На сегодняшний день ситуация на границе России и Украины не хуже, чем весной. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил во время своего пресс-марафона, трансляция которого доступна в Facebook.

Он сравнил текущую обстановку на границе двух государств с весенним периодом и отметил, что сейчас количество российских военных там меньше. При этом Зеленский подчеркнул, что с момента начала перемирия в Донбассе их число увеличилось.

Глава республики также выразил беспокойство по поводу риторики Москвы в адрес Киева и НАТО и попросил президента России Владимира Путина опровергнуть подготовку войск ко вторжению на Украину.

До этого Зеленский оценил вероятность начала полномасштабного российско-украинского военного конфликта. По его словам, информация об этом в СМИ является «запугиванием», а границы республики находятся под полным контролем «мощной» армии.