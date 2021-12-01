Нарколог оценил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Новый порядок выдачи медицинских справок водителям поможет снизить количество ДТП и позволит контролировать тех, кого ранее лишили прав. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, передает РИА Новости

Эксперт отметил, что дополнительное обследование ранее попавшихся на вождении в нетрезвом виде позволит усилить профилактику наркологических заболеваний. По его словам, наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя.

«Минусов мы не видим», — резюмировал Брюн.

1 декабря Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Он предусматривает увеличение объема медицинских обследований для ряда категорий водителей. Теперь автолюбителям, которых лишили удостоверения за езду в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, нужно будет сдавать анализы крови и мочи. Тем, кому нужна справка из-за окончания срока действия водительского удостоверения, или потерявшие его, не будут сдавать подобные анализы.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.