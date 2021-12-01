Ревнивая женщина решила проверить мужа при помощи полицейских и была задержана

Женщина в Китае поссорилась с мужем и вызвала полицию, чтобы добраться до него

Ревнивая жительница китайского городского округа Шаосин, провинция Чжэцзян, была задержана после того, как вызвала полицию, чтобы проверить, не изменяет ли ей муж. Об этом сообщает Asia One.

Женщина по фамилии Ли часто ссорилась со своим мужем по фамилии Ван. В конце концов, мужчина заявил жене, что им лучше пожить отдельно, и уехал в отель. Ли решила проследить за мужем и добралась до самого отеля, но Ван заперся в своем номере и отказался открывать ей дверь. Сотрудники гостиницы тоже отказались помочь женщине.

Тогда она позвонила в полицию и сообщила, что ее муж нанял проститутку. Полицейские прибыли на вызов, но обнаружили, что Ван находится в комнате один. Никаких следов присутствия женщины сотрудники правоохранительных органов в комнате не нашли.

Они доставили пару в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Там Ли заявила, что солгала, чтобы узнать, чем занимается ее муж. Полицейские задержали китаянку за ложное сообщение.

Ранее сообщалось, что жительница мексиканской столицы Мехико пряталась в багажнике вместе с сыном, чтобы проследить за мужем, таксистом Uber. Водитель обнаружил ее после того, как услышал доносившийся из багажника странный звук.