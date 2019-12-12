Ревнивая жена следила за мужем-таксистом из багажника

Жительница мексиканской столицы Мехико пряталась в багажнике вместе с сыном, чтобы проследить за своим мужем-таксистом Uber. Об этом сообщает сайт Unilad.

Ревнивая жена шпионила за мужем во время его ночных смен. Клиент Uber Крис Астудильо (Chris Astudillo) ехал в такси, когда водитель услышал странный звук из багажника.

Водитель открыл багажник и увидел там собственную жену с ребенком. Женщина начала кричать и пересела на переднее сидение.

Астудильо сфотографировал происходящее и опубликовал снимки на Facebook. «Представьте, что вы едете в Uber, а затем обнаруживаете, что жена водителя прячется в багажнике, чтобы шпионить за ним!» — написал он.

Один из пользователей Facebook написал: «Она больше заботится о том, чтобы шпионить за своим мужем, чем о ребенке. Надеюсь, они разведутся, и у нее заберут ребенка, она еще не готова ухаживать за ним».

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Хобарт, штат Тасмания, несколько месяцев следил за автомобилем и телефоном бывшей девушки при помощи специальных приложений. Программа автоматически пересылала данные на его электронный адрес и позволяла дистанционно включать и выключать определенные функции автомобиля.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!