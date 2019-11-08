Мужчина тайно следил за бывшей девушкой при помощи приложения

Житель австралийского города Хобарт, штат Тасмания, несколько месяцев следил за автомобилем и телефоном бывшей девушки при помощи специальных приложений. Об этом сообщает издание ABC News.

Мужчина помог девушке купить автомобиль марки Land Rover и таким образом узнал его идентификационный номер (VIN). После расставания он использовал его, чтобы получить доступ к информации о ее перемещениях. Приложение автоматически пересылало данные на его электронный адрес и позволяло дистанционно включать и выключать определенные функции автомобиля. Кроме того, мужчина установил на мобильный телефон своей жертвы шпионское программное обеспечение, отслеживающее ее местоположение.

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Девушка поняла, что стала объектом слежки, когда из ее машины пропал мобильный телефон. Она воспользовалась ноутбуком, чтобы увидеть, включал ли его кто-то, однако вместо ее аккаунта открылась электронная почта следившего за ней мужчины. В его письмах она увидела автоматические сообщения о ее перемещениях, в том числе карту места, где она работала, с отметкой в точке, где припаркован ее автомобиль.

Она не хотела, чтобы злоумышленник узнал об этом, поэтому позвонила отцу с чужого телефона и рассказала о находке. Полицейские обыскали дом мужчины и обнаружили в его записной книжке даты занятий на курсах, которые планировала посещать девушка, список мест, где она бывала, и другую персональную информацию. Кроме того, у него нашли перечень оружия и подсчет затрат.

В суде мужчина признал вину. Ожидается, что приговор будет вынесен в декабре.

Ранее сообщалось, что в американском городе Мидленд, штат Мичиган, девушка забралась в багажник автомобиля, чтобы проследить за знакомой, проявившей интерес к ее возлюбленному. Парень выпустил ее из багажника после того, как девушка перечислила ему все, чем ей хотелось бы с ним заняться.

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