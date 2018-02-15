Фанатка подбросила японским танцорам подарок с «жучком»

В Японии поклонница подарила участникам популярного танцевального коллектива Anatashia мягкую игрушку, в которой был спрятан GPS-трекер. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Группа объявила о находке в Twitter. По мнению членов Anatashia, злоумышленница надеялась, что подарок попадет к ним домой или окажется на их репетиционной базе. Она могла использовать передаваемую «жучком» информацию, чтобы шпионить за своими кумирами или застать их врасплох.

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«Поскольку налицо и злой умысел, и опасность, отныне мы запрещаем поклонникам давать нам плюшевых животных», — говорится в посте, опубликованном в Twitter-аккаунте коллектива.

Как отмечает SoraNews24, происхождение игрушки не установлено. Ее могли прислать по почте или подбросить в ящик для подарков во время выступления.

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