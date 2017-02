В Германии запретили говорящих кукол из-за опасений шпионажа

В Германии запретили продажи одной из моделей говорящих кукол из-за опасений, что они могут быть использованы для шпионажа. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об американской кукле по имени Кайла, которую производит компания Genesis Toys. По мнению немецких экспертов по безопасности, ее цифровую начинку можно легко взломать, после чего игрушку можно использовать в шпионских целях.

«Кукла Кайла в Германии запрещена, — объявил глава Федерального агентства германских сетей Йохен Хоман. — Мы беспокоимся о самых уязвимых членах нашего общества». Всем родителям, которые уже успели купить эту игрушку своим детям, рекомендовано ее уничтожить.

Ранее жалобу на Кайлу в американский суд подавали Центр защиты электронных личных данных (Electronic Privacy Information Center, EPIC), некоммерческая организация «Кампания за детство без коммерции» (Campaign for a Commercial-free Childhood, CCFC), Центр цифровой демократии (Center for Digital Democracy, CDD) и представители Союза потребителей. Они обнаружили, что собранные во время общения с ребенком данные кукла отправляет на сторонние серверы.