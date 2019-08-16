Девушка спряталась в багажнике и предотвратила измену своего парня

В американском городе Мидленд, штат Мичиган, девушка забралась в багажник автомобиля, чтобы проследить за знакомой, проявившей интерес к ее возлюбленному. Об этом пишет издание Metro.

19-летний Джейкоб Глазго (Jacob Glasgow) рассказал своей девушке, 18-летней Саманте Гривальски (Samantha Grywalsky), что ее знакомая пытается флиртовать с ним в соцсетях. Когда та предложила ему встретиться, Саманта поехала с ним. «Я хотела узнать, как далеко она зайдет и что будет делать с моим бойфрендом, когда никто не смотрит», — объясняет она.

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Девушка решила подслушать их разговор. «В трех кварталах от места вечеринки бойфренд предложил мне спрятаться в багажнике, — рассказывает она. — Я забралась внутрь, он закрыл меня, а затем подъехал к ее дому».

Из багажника Саманта слышала, что соперница села в машину и заговорила с Джейкобом. «Пришлось выслушивать, как она перечисляла все, чем хотела бы с ним заняться, — утверждает она. — Признаться, она не блистала оригинальностью».

Парень подыграл ей и сказал, что поищет в багажнике презервативы. Выйдя из машины, он выпустил Саманту и вернулся в автомобиль уже с ней. Пока его не было, девушка успела снять шорты. Несмотря на это, она вела себя так, будто ничего не произошло, и отрицала все обвинения. «Я не только узнала, кто она такая на самом деле, но и увидела, что за человек мой парень», — подытожила Саманта.

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