Следственный комитет вступился за лишившуюся квартиры ипотечницу с детьми

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав многодетной матери из Тюмени, лишившейся квартиры из-за долга по ипотеке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Как отмечается в сообщении, Бастрыкин поручил главе регионального управления СК «незамедлительно организовать проверку по факту нарушения прав многодетной матери и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего». Кроме того, он потребовал принять исчерпывающие меры по восстановлению прав женщины.

Ранее сообщалось, что в Тюмени многодетную семью захотели выселить из ипотечной квартиры: после развода и начала пандемии покупательница жилья — женщина по имени Наталья — столкнулась с финансовыми трудностями. Банк отказался реструктурировать долг и не разрешил клиентке, воспитывающей четырех детей, самостоятельно продать недвижимость. За ипотечницу вступился Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Четырехкомнатную квартиру банк продал на аукционе за 3 миллиона рублей, при этом рыночная стоимость подобных квартир в городе значительно выше — около 8 миллионов рублей. Этой суммы Наталье хватило бы на погашение задолженности и покупку нового, более скромного жилья. Но кредитор лишил женщину права на самостоятельную реализацию недвижимости.