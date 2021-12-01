Россиян предупредили об увеличении срока доставки товаров из Китая

Логистический кризис, вызванный резким бумом на грузоперевозки, повлек за собой нагрузку на дальневосточные порты, пишут РИА Новости.

Опрошенные участники рынка сообщили, что из-за сложившейся ситуации срок доставки товаров из Китая в Россию и Европу увеличился вдвое — до двух месяцев.

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Менеджер по развитию морского фрахта DHL Global Forwarding Дмитрий Рак предупредил, что задержка грузов из Юго-Восточной Азии в октябре и ноябре продиктована двумя факторами. Это повышенный спрос российских импортеров на этот маршрут из-за соотношения цены и транзитного времени, а также скопление грузов в корейском порту Пусан. Проблемы в последнем были вызваны тайфунами «Омаис» и «Чанту».

«Большинство морских линий приостановили бронирование контейнеров и собственные судозаходы в порты Дальнего Востока», — добавил он. Часть терминалов в портах Владивостока и Восточный прекратила принимать контейнеры, это вызвало общие задержки от одного до двух месяцев.

Генеральный директор FMG Transport Service Александр Тарасенков считает, что аналогичных заторов в других российских городах не ожидается. «Транзитные сроки доставки по морю в направлении «Китай — Европа» и «Китай — Россия» выросли в полтора раза. Но заторов в Петербурге или Новороссийске я не ожидаю, даже если грузопоток с Дальнего Востока уйдет на них», — добавил он.

По мнению специалистов, ситуация должна нормализоваться в декабре.

В июне частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском порту Шэньчжэн поставило под угрозу всю мировую контейнерную торговлю.