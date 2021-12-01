В ЮАР заявили о взрывном росте заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма

Доктор Фрэнкиш: все говорит о том, что будет новая мощнейшая волна пандемии COVID-19

В ЮАР наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом из-за нового омикрон-штамма. Об этом в беседе с ТАСС сообщил практикующий врач из Йоханнесбурга и член совета Медицинской ассоциации ЮАР в провинции Гаутенг доктор Фрэнкиш.

«Идет очень большой поток новых больных, у которых выявлен коронавирус. Все говорит о том, что будет мощнейшая волна. Среди заболевших много детей», — заявил медик агентству. Он также отметил, что у всех заболевших новым штаммом наблюдаются легкие симптомы. Это позволяет им лечиться дома.

«Однако такое положение может измениться, так как мы только в самом начале новой волны и отсутствуют научные данные об особенностях воздействия омикрон-штамма на человеческий организм», — добавил Фрэнкиш. По его словам, сейчас ученые не знают, опаснее омикрон-штамм дельта-штамма или нет.

Ранее врач из ЮАР Унбен Пиллэй (Unben Pillay) описал симптомы, проявляющиеся при заболевании омикрон-штаммом. По его словам, сейчас у пациентов наблюдаются симптомы гриппа, сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. Пиллэй добавил, что эти симптомы отмечались и в другие волны пандемии.