Собака пережила нападение гребнистого крокодила и снова пошла купаться

Собака в городе Дарвин на Северной территории Австралии пережила нападение трехметрового гребнистого крокодила и снова отправилась купаться. Об этом сообщает 9 News.

Во время утренней прогулки с хозяином пятилетний стаффордширский бультерьер по кличке Банджо играл в воде на пляже. На животное сзади напал гребнистый крокодил. Рептилия несколько раз укусила собаку за спину и скрылась.

Владелец собаки был поражен тем, что после нападения собака как ни в чем не бывало опять пошла в воду. Он отвез питомца к ветеринару. Специалист обработал оставшиеся на спине Банджо раны от трех укусов, но накладывать швы не потребовалось.

В настоящее время собака находится дома. После произошедшего местные власти установили ловушки, чтобы поймать крокодила.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. Рептилии особенно агрессивны во время брачного периода, который начинается в сентябре.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд собаке удалось убежать от погнавшегося за ней гребнистого крокодила. Нападение произошло, когда собака играла в воде недалеко от берега.

