Нападение крокодила на собаку сняли на видео

В австралийском штате Квинсленд собаке удалось убежать от погнавшегося за ней гребнистого крокодила. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

Нападение произошло, когда собака играла в воде недалеко от берега. Заметив приближающегося крокодила, она пустилась наутек. «Давай же, давай!» — подбадривали ее хозяева с берега.

Неожиданно пес остановился и оглянулся на хищника. Когда он снова побежал, до рептилии оставались считаные метры. Тем не менее, ему удалось достичь суши и остаться в живых.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. Рептилии особенно агрессивны во время брачного периода, который начинается в сентябре.

В 2019 году сообщалось, что в Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Спасти пса не удалось.