В России проведут правовой диктант на четырех языках

Всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет 3 декабря — впервые его можно будет написать на четырех языках: русском, английском, китайском и португальском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР).

Так, диктант проведут с 3 по 12 декабря в онлайн-режиме. «Кроме того, участникам будут доступны базовый и профессиональный варианты теста. Также появятся новые форматы, в частности, видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей», — отметили в АЮР.

Всероссийский диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Он состоит из 40 вопросов, на время выполнения отводится 60 минут. Тематика вопросов касается Конституции России, основ законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудового, гражданского и семейного права.

Ранее в апреле в третий раз стартовала международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы». Отмечалось, что при написании диктанта необходимо было ответить на 25 вопросов исторического теста за 45 минут. Участники акции, которые правильно решили все задания и сделали это быстрее других, получили пригласительные на Парад Победы в Москве и дополнительные баллы при поступлении в вузы.