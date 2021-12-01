Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки мигрантов к границе

Среди организаторов доставки мигрантов к границе Белоруссии были граждане России, в том числе чеченцы. Об этом заявил РИА Новости белорусский президент Александр Лукашенко.

«Частные компании, такси, автобусы. Нанимают наших людей и туда ринулись. Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывали поток. Они помогали людям с Минска попадать на границу, возможно, и преодолевать границу», — сказал Лукашенко в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.

В том же интервью Лукашенко заявил, что находящимся в Белоруссии мигрантам направляли с Украины контрабандное оружие, которое хотели использовать против белорусского лидера, российской военной базы и журналистов.

Ранее президент Белоруссии пообещал, что постарается решить проблему с мигрантами до Нового года, поскольку они «болтаются» в Минске и Гродно. Белорусские власти будут просить этих людей вернуться на родину, поскольку гуманитарного коридора в Германию не будет. Тысяча человек уже улетели в Ирак, подчеркнул президент.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после того, как в мае Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками мигрантов и наркотрафиком. Заявление прозвучало на фоне очередного обострения отношений с Западом, начавшегося после того, как в Минске экстренно посадили самолет компании Ryanair. Лайнер приземлился из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, после чего белорусские силовики задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича. Угроза взрыва не подтвердилась.