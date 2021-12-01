В США назвали наиболее опасную для себя страну

Американцы рассказали, какую страну считают самой большой угрозой для США. Большинство граждан страны назвали Китай наиболее опасным государством для Штатов, передает телеканал Fox со ссылкой на исследование Института Рональда Рейгана.

«В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам — Китай», — подчеркнули исследователи.

Так, больше половины граждан США (52 процента) назвали Китай наибольшей угрозой для страны, 14 процентов — Россию. При этом в 2018 году опасность в Китае видели 21 процентов американцев, а треть опрошенных указали Россию.

Ранее в США заявили о приближении к развалу страны. Такой прогноз дал обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс. Он уверен, что к расколу американское общество привела расовая проблема, которая обострилась в стране в последнее время.