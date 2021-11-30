В США заявили о приближении к развалу страны

Вероятность развала США приблизилась сильнее, чем в начале десятилетия, предрек обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс. По его мнению, в основе раскола американского общества лежит расовая проблема, обострившаяся в последние годы.

Автор материала привел в пример данные опроса Университета Вирджинии, согласно которым 52 процента избирателей экс-президента США Дональда Трампа выступили за то, чтобы «республиканские» штаты США образовали отдельные государства. При этом такой же позиции в отношении «демократических» штатов образовали отдельные государства.

Как напомнил Гастингс, в прошлом веке границы разных стран мира серьезно видоизменялись: распад СССР, выход Бангладеш из состава Пакистана, отделение Сингапура от Малайзии, разделение Чехословакии. По мнению журналиста, то же самое возможно и в будущем. «Почему в США должно быть по-другому?» — задался он вопросом.

Гастингс отметил, что с момента основания Соединенные Штаты неуклонно расширялись, но всегда были расколоты по политическим и другим принципам. «На протяжении более двух столетий то, что объединяет американцев, оказывалось выше, чем то, что их разделяет», — продолжил он.

По словам обозревателя, некоторые части страны могут выразить желание выйти из ее состава. Прежде всего речь идет о Калифорнии и Техасе. Журналист признал, что в основе раскола американского общества лежит расовая проблема, обострившаяся в последние годы. Также в Штатах по-разному относятся и к другим меньшинствам, что создает разногласия.

Однако, считает он, немедленного распада США ждать не стоит. При этом его вероятность сейчас намного выше, чем 20 лет назад. Цена такого развития событий будет куда выше не только для Америки, но и для всего Запада, заключил Гастингс.

Ранее американский ученый и автор книги «Циничные теории» Джеймс Линдси заявил, что появление в американских университетах «мультикультурных пространств» и общежитий только для чернокожих — это возрождение сегрегации в США.