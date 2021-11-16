Американский ученый рассказал о возрождении расовой сегрегации в США

Появление в американских университетах «мультикультурных пространств» и общежитий только для чернокожих — это возрождение сегрегации в США. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился Джеймс Линдси, американский ученый и автор книги «Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого».

По его словам, подобное разделение университетских пространств по расовому признаку происходит под «безумным предлогом»: сторонники подобных инициатив убеждены, что весь университетский кампус буквально «пронизан белостью». «Поэтому, с их точки зрения, необходимо создать отдельное пространство, своего рода "пузырь", где могли бы собираться представители расовых меньшинств и куда не могла бы проникнуть "белость" — чтобы студенты из меньшинств могли укрыться от давления несправедливого устройства общества, с которым, по их словам, они регулярно сталкиваются. В общем, весьма параноидальная вещь», — рассказал Линдси.

Он отметил, что на деле подобные нововведения приводят к появлению кружков, где беспрепятственно пропагандируются радикальные идеи политики идентичности. «Ну и это конечно демонстрация силы: не пускать куда-то людей из-за того, что они не являются представителями расовых меньшинств», — добавил ученый.

В августе 2020 года Йельский университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов и абитуриентов азиатского происхождения. Выяснилось, что афроамериканцам поступить в вуз гораздо проще, чем людям с другим цветом кожи. По итогам проведенного Минюстом расследования, выяснилось, что раса и происхождение являются определяющими при приеме абитуриентов на программы бакалавриата.

А в августе 2021-го стало известно, что преподавателей университета Кентукки в США вынудили «бороться с расизмом» на работе. В учебном заведении провели антирасистские семинары «Формирование антирасистского мышления у академических администраторов» стоимостью 5 тысяч долларов. Ведущих преподавателей проинструктировали о том, как признать свою «неполноценность» и способствовать сохранению «разнообразия, равенства и инклюзивности» на своих факультетах.