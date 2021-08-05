Преподавателей университета США заставили признать «неполноценность» белых

Преподавателей университета Кентукки в США вынудили «бороться с расизмом» на работе. В учебном заведении провели антирасистские семинары «Формирование антирасистского мышления у академических администраторов» стоимостью в 5 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Всего в семинарах поучаствовали 50 человек. Ведущих преподавателей проинструктировали о том, как признать свою «неполноценность» и способствовать сохранению «разнообразия, равенства и инклюзивности» на своих факультетах. Так, одной из преподавательниц поручили «читать больше антирасистской литературы» и «заставить себя признать неполноценность белых». Другим предложили нанять больше чернокожих работников.

Несмотря на то, что проведение таких семинаров вызывало критику у ряда экспертов, такие мероприятия одобрил и президент университета Кентукки Эли Капилуто. «В нашем университете проводится важная работа по созданию более разнообразного и принимающего сообщества. Это должно продолжаться и будет продолжаться», — заявил он.

В августе 2020 года Йельский университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов и абитуриентов азиатского происхождения. Выяснилось, что афроамериканцам поступить в вуз гораздо проще, чем людям с другим цветом кожи. По итогам проведенного Минюстом расследования выяснилось, что раса и происхождение являются определяющими при приеме абитуриентов на программы бакалавриата.