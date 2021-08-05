Мир
 
Последние новости
Российский суд признал опального инвестора из США виновным в растрате
В МИД назвали последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
Девушка опубликовала список подарков на день рождения и разозлила людей
Минздрав назвал шесть вызывающих беспокойство из-за коронавируса регионов России
Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян
Путин описал ситуацию с коронавирусом в России словами «все уже устали»
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Стали известны подробности нападения на актера из «Интернов» в Москве 
Пьяная россиянка выбросила годовалого ребенка из окна
Sony начала зарабатывать на PlayStation 5
Новости партнеров
Прослушать новость

Преподавателей университета США заставили признать «неполноценность» белых

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: The University of Kentucky

Преподавателей университета Кентукки в США вынудили «бороться с расизмом» на работе. В учебном заведении провели антирасистские семинары «Формирование антирасистского мышления у академических администраторов» стоимостью в 5 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Всего в семинарах поучаствовали 50 человек. Ведущих преподавателей проинструктировали о том, как признать свою «неполноценность» и способствовать сохранению «разнообразия, равенства и инклюзивности» на своих факультетах. Так, одной из преподавательниц поручили «читать больше антирасистской литературы» и «заставить себя признать неполноценность белых». Другим предложили нанять больше чернокожих работников.

Несмотря на то, что проведение таких семинаров вызывало критику у ряда экспертов, такие мероприятия одобрил и президент университета Кентукки Эли Капилуто. «В нашем университете проводится важная работа по созданию более разнообразного и принимающего сообщества. Это должно продолжаться и будет продолжаться», — заявил он.

В августе 2020 года Йельский университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов и абитуриентов азиатского происхождения. Выяснилось, что афроамериканцам поступить в вуз гораздо проще, чем людям с другим цветом кожи. По итогам проведенного Минюстом расследования выяснилось, что раса и происхождение являются определяющими при приеме абитуриентов на программы бакалавриата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американских работодателей обвинили в расизме
Университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов
Университет Принстона убрал имя президента США из названия факультета за расизм