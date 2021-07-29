Американских работодателей обвинили в расизме

Исследователи из двух американских университетов обвинили работодателей США в расизме. В ходе научной работы, результаты которой цитирует Bloomberg, ученые выяснили, что претенденты с типично афроамериканскими именами чаще получают отказ, чем обладатели нейтральных имен с такими же характеристиками.

Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли и Чикагского университета создали 83 тысячи подставных резюме, где использовали как обычные имена, так и указывающие на расовую принадлежность. С их помощью исследователи откликнулись на вакансии начального уровня у 108 крупных американских работодателей, входящих в рейтинг Fortune 500.

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Авторы обнаружили, что вероятность ответа на заявки с афроамериканскими именами оказалась на 2,1 процентных пункта ниже, чем на те, где имя было типичным для европеоидов. Однако соотношение приглашений на работу и отказов варьировалось в зависимости от компании. В результате эксперимента, примерно на 20 процентов компаний приходится половина дискриминирующих решений — так написано в документе, который опубликовало Национальное бюро экономических исследований.

Почти два десятилетия назад подобное исследование уже проводилось и установило, что, действительно, кандидаты с афроамериканскими именами реже получают работу. Итоги научной работы Патрика Клайна, Кристофера Уолтерса и Эвана Роуза лишь подтвердили, что, даже несмотря на популярность тенденции к инклюзивности и многообразию, за 18 лет мало что изменилось.