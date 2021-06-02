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Елизавету II уличили в расовой дискриминации на протяжении десятилетий

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Фото: John Sibley / Reuters

Британскую королеву Елизавету II уличили в уклонении от соблюдения законов о расовой дискриминации на протяжении более чем четырех десятилетий. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

В результате представители этнических и расовых меньшинств были фактически лишены права пожаловаться на королевский дом в случае отказа в приеме на работу по расовому признаку. Издание также выяснило, что в 1968 году в королевском доме, по замечаниям его сотрудников, вообще «отсутствовала практика найма цветных иммигрантов или иностранцев» на канцелярские должности. Представителям этнических и расовых меньшинств разрешалось работать в качестве прислуги.

При этом, отмечает издание, в Букингемском дворце отказались отвечать на вопрос о том, когда подобные практики были приостановлены. Однако представители королевской семьи отметили, что в архивах есть информация о найме представителей этнических меньшинств в 1990-х годах. Сообщается, что королевский дом освобожден от исполнения даже самого последнего закона по вопросам расовой дискриминации — акта «О равенстве», принятого в 2010 году.

В марте принц Гарри и его жена Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили неназванного члена королевской семьи в расизме и заявили, что Меган Маркл не дали воспользоваться помощью психолога при появлении суицидальных мыслей во время беременности.

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