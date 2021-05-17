Принца Гарри и Меган Маркл обругали за работу с брендом осветляющих кожу кремов

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган начали совместную работу с компанией Procter & Gamble и подверглись критике со стороны общественности. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, супружеская пара объявила о сотрудничестве с производителем косметики, в ассортимент которого входят различные осветляющие кожу кремы. Пользователи сети расценили такие средства как проявление расизма и отметили, что они не должны быть представлены на полках магазинов.

Эксперты считают, что сотрудничество принца Гарри и Меган Маркл с Procter & Gamble является неразумным, поскольку обычно супруги выступают против расизма и часто дискутируют об этом в различных интервью. «Меган не раз поднимала проблемы расизма, поэтому ее работа с компанией так бросается в глаза», — заявил бывший работник Procter & Gamble Алекс Малуф (Alex Malouf).

Вдобавок профессор Государственного университета Сан-Хосе Джоан Рондилла (Joanne Rondilla) подчеркнула, что после скандального интервью Опре Уинфри, герцогиня должна была серьезнее подходить к выбору бизнес-партнеров. «Не думаю, что это сотрудничество сыграет ей на руку», — заключила специалистка.

Ранее, в марте, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Принц Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Герцогиня, в свою очередь, призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.