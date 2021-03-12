Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Меган Маркл и Елизавету II

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил скандальную карикатуру после интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, рассказавших о расизме в королевской семье. Обложка издания доступна в Twitter.

Свежий номер проиллюстрирован изображением, как королева Елизаветы II душит ногой герцогиню Сассекскую. «Почему Меган сбежала из Букингемского дворца?» — гласит заголовок журнала. «Потому что я не могла дышать», — отвечает нарисованная фигура Маркл.

Обложка Charlie Hebdo явно отсылает к гибели в США чернокожего Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020-го. Последними его словами были «Я не могу дышать» — так как полицейский использовал опасный удушающий прием, придавив шею мужчины коленом. После этой по всей стране, а также в ряде других государств начались акции за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.