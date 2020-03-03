Ненависть к Меган Маркл объяснили расизмом

Британская писательница Хилари Мэнтел полагает, что ненависть и нападки, с которыми столкнулась супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, объясняются расизмом. Об этом сообщает BBC News.

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«Я бы не стала называть ее жертвой, но в выпадах против нее, по-моему, был элемент расизма, — сказала Мэнтел в телевизионном интервью. — Думаю, он глубже укоренился в сознании людей, чем кто-либо из нас готов признать».

Писательница напомнила, что сотни лет назад жены королевских особ также вызывали пристальное внимание. «Если сомневаетесь, вспомните, что происходит, когда наши королевские дамы оказываются беременны и когда они рожают, — заметила она. — Их воспринимают как общественную собственность, совершенно так же, как воспринимали тюдоровских женщин».

Мэнтел пригласили на телевидение в связи с выходом ее новой книги — третьего романа о Томасе Кромвеле, который был советником английского короля Генриха VIII. Первые два романа, изданные в 2009 и 2012 годах, получили Букеровские премии.

О романе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл стало известно в конце 2016 года. На невесту внука королевы тут же обрушился шквал критики. Среди прочего, недоброжелателям не нравилось, что членом британской королевской семьи может стать женщина, у которой мать — чернокожая. В заявлении Кенсингтонского дворца нападки были названы расистскими и сексистскими.

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на британское издание The Mail on Sunday за публикацию своих писем. «Это настоящая травля, которая запугивает и заставляет молчать», — заявил принц Гарри. Враждебное отношение стало одним из поводов, побудивших Меган и Гарри отказаться от королевских привилегий и переехать в Канаду.

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