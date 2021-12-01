Ученый-физик подкараулил бывшую подругу в парке Москвы и покончил с собой

В Москве ученый-физик совершил суицид на встрече с бывшей возлюбленной в парке

В парке на Воробьевых горах в Москве покончил с собой 43-летний ученый-физик Юрий Никитаев. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Вечером 30 ноября мужчина подкараулил бывшую подругу, возвращавшуюся с работы домой. Они расстались полгода назад, но Никитаев не мог смириться с разрывом. Мужчина стал ссориться с экс-возлюбленной, а затем достал ружье и направил на нее. Однако через мгновение ученый покончил с собой.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту суицида.

Никитаев закончил МГУ, затем работал там же преподавателем физики. Позже он создал свою компанию «ОПТИЗ-мониторинг», которая занималась производством датчиков на основе оптического волокна.