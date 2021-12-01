ФСБ изъяла 353 единицы огнестрельного оружия у 85 подпольных оружейников

ФСБ задержала 85 подпольных оружейников, действовавших на территории России. Об этом в среду, 1 декабря, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия, переделывали их и продавали. Всего ликвидировано 17 подпольных мастерских, где производились боеприпасы и улучшались боевые характеристики. Изъято 353 единицы иностранного и отечественного оружия. Спецоперация проходила при взаимодействии ФСБ с МВД и Росгвардией.

12 ноября сообщалось, что в Новосибирске ФСБ задержала россиян, создавших в гараже подпольную оружейную мастерскую.