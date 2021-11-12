ФСБ задержала трех россиян за создание оружейной мастерской в гараже

Подпольные оружейники обустроили мастерскую в одном из гаражей Новосибирска

В Новосибирске ФСБ задержала россиян, создавших в гараже подпольную оружейную мастерскую. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, трое мужчин от 28 до 34 лет занимались доработкой охолощенных образцов оружия, превращая его в боевое. Они обустроили свое незаконное предприятие в одном из гаражей Октябрьского района города. В ходе обыска в мастерской и квартирах подозреваемых обнаружены пистолет, ружья и свыше сотни боеприпасов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

В июле ФСБ показала задержания подпольных оружейников, которые прошли в 25 регионах России.