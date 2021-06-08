ФСБ накрыла в российском городе подпольный семейный оружейник

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России накрыли преступную группу, которая подпольно изготавливала и продавала оружие в одном из городов Челябинской области. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, в преступной группе состояли члены одной семьи — отец и сын. У них изъяли пять единиц самодельного огнестрельного оружия, порядка 50 единиц боеприпасов, предназначенных для стрелкового оружия, взрывчатые вещества. Кроме того, в ходе обысков были обнаружены средства для изготовления оружия.

Как уточняется, задержанные усовершенствовали имеющиеся у них сигнальные пистолеты так, чтобы из них можно было стрелять боевыми патронами.

Правоохранители возбудили в отношении россиян уголовные дела о незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия. В настоящее время их оставили под подпиской о невыезде. Скоро состоится судебное заседание по данному делу.