ФСБ накрыла в Шереметьево клинику с выдачей фальшивых справок иностранцам

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России накрыли частную клинику в аэропорту Шереметьево, которая занималась производством и выдачей поддельных справок иностранным гражданам для выезда на территорию страны. Об этом в среду, 12 мая, сообщает ТАСС.

В ходе пресечения деятельности организации у ее руководителя изъяли около сотни приглашений для иностранцев на оказание медуслуг, различные печати и бланки. Кроме того, правоохранители обнаружили клиентскую базу тех, кто планировал покупать подделки.

После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ предложила Западу открыть доступ к ключам шифрования от мобильных приложений, чтобы правоохранительные органы могли быстро просматривать переписки. Инициатива направлена на противодействие террористическим актам.