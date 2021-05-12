Россиянин задержан за угрозы взорвать школу для проверки работы спецслужб

Сотрудники силовых ведомств задержали в Красногвардейском районе Республики Крым россиянина за угрозы взорвать школу. Об этом в среду, 12 мая, сообщает ТАСС.

Как отмечается, житель региона собирался сделать это для проверки работы российских спецслужб, он распространял угрозы в социальных сетях.

11 мая появилось сообщение о стрельбе в школе №175 на улице Файзи в Казани. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет опроверг эту информацию. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли 9 человек, в том числе 7 детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.

Инициатором нападения на гимназию стал ее бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали и доставили на допрос.