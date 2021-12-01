Американские биологи нашли предрасположенность к суициду в генах

Группа американских ученых заявила, что люди могут иметь генетическую склонность к самоубийству, результаты исследования опубликованы в Biological Psychiatry.

Биологи изучили строение генома около 30 тысяч жителей США и других развитых стран с суицидальными наклонностями. Кроме того, были проанализированы показатели 520 тысяч добровольцев, которые не имели такого желания никогда.

В ходе оценки данных они нашли участок ДНК, влияющий на желание человека совершить самоубийство. При этом раньше этот участок седьмой хромосомы связывали с разными психическими отклонениями. Ученые были уверены, что он вызывает нарушения сна и желание курить. Сотни мутаций в седьмой хромосоме формировали предрасположенность к самоубийству: сильно понижали или повышали вероятность совершения самоубийства.

«Это говорит о необходимости изучить, как вариации в этом участке ДНК влияют на склонность к суицидам при наличии и отсутствии психических заболеваний», — уточнил один из авторов исследования, доцент Университета Вандербильта в Нэшвилле Дуглас Рудерфер (Douglas Ruderfer).

Ранее ученые заявили, что больше всех к суициду склонны женщины, военные врачи, люди с расстройствами.

