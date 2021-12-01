России предложили ввести новый налог

Всемирный банк предложил России ввести налог на углерод в отраслях с высокими уровнем выбросов. Об этом говорится в докладе организации, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такая мера необходима для достижения углеродной нейтральности и должна коснуться прежде всего топливно-энергетического комплекса (ТЭК), транспорта и промышленного производства. При этом с помощью налога достаточно сложно регулировать неорганизованные и технологические выбросы углерода в этих секторах, поэтому новый налог является лишь одним из инструментов экологичной политики, которая должна стимулировать зеленый переход в экономике.

Всемирный банк рекомендует также использовать систему торговли квотами на выбросы: предприятиям выделяются квоты на выбросы, и компании, которым их не хватает, выкупают квоты у предприятий, эмитирующих меньше выбросов. Такая система при надлежащей организации может быть более эффективна в сокращении выбросов, чем налоги на углерод.

Еще одним способом регулирования выбросов может стать взимание более высоких топливных акцизов, которые сейчас в России ниже, чем в других странах. Для ускорения энергоперехода можно не только повысить акцизы, но и отвязать их от физических объемов топлива и привязать к влиянию на окружающую среду (объем выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ при сжигании какого-либо вида топлива).

В своем докладе Всемирный банк подчеркнул, что меры по энергетическому переходу являются необходимым условием для дальнейшего развития экономики России. Если медлить с принятием решений, то это может привести к большим затратам. Кроме того, зеленые технологии могут открыть новые возможности для российской экономики.