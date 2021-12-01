В Белоруссии задержали 11 человек из-за комментариев о гибели российских военных

МВД Белоруссии сообщает об 11 задержанных за оскорбления в связи с гибелью десантников РФ

В Белоруссии задержаны и помещены в изолятор временного содержания 11 человек за оскорбительные комментарии в интернете в связи с гибелью двух российских военнослужащих во время совместных учений. Об этом сообщило МВД республики в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, указанные лица в различных мессенджерах и социальных сетях размещали кощунственные и циничные высказывания в адрес погибших. Их признали подозреваемыми по статье 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).

«Установлено, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских Telegram-каналов. В большей части — это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые», — говорится в сообщении.

При этом всего МВД установило личности более 50 человек, глумившихся над смертью военных. Известно, что некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше и Литве, продолжают оставлять в сети оскорбительные комментарии.

Отмечается, что работа по установлению местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению, продолжается.

О гибели двух российских военных на полигоне в Гродненской области во время совместных российско-белорусских учений стало известно 12 ноября. Сообщалось, что из-за внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение двух парашютистов-контрактников. Один из десантников попытался остановить неконтролируемое падение, использовав свой запасной парашют, однако у него не хватило высоты. В результате оба получили травмы, врачи не смогли их спасти.